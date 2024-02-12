Андрій Єрмак обговорив з послами України підготовку до Саміту миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, яка була присвячена підготовці до першого Саміту миру на рівні лідерів держав та урядів.

У заході також взяли участь: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак зазначив, що наразі триває активна підготовча робота до проведення Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії, про що було домовлено під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Президентки Швейцарської Конфедерації Віоли Амхерд у середині січня.

Він розповів, що українська сторона підготувала своє бачення проєкту результатів роботи Саміту.

«Безумовно, на ньому йтиметься про головні спільні принципи щодо поваги до міжнародного права, Статуту ООН, про роботу над спільним планом досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру й відновленням територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що після першого інавгураційного Саміту миру Україна пропонує проведення низки тематичних міжнародних конференцій та зустрічей високого рівня щодо ключових пунктів Формули миру.

«Вони базуватимуться на напрацюваннях робочих груп, які були створені за кожним пунктом Формули миру. За кожним із пунктів є проєкти документів і проведена підготовча робота щодо рішень, які ухвалюватимуться на різних рівнях», – додав він.

Крім того, на нараді було обговорено статус приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої вже долучилися 32 держави.

Також під час наради обговорили роботу над імплементацією Екологічного договору для України, який кілька днів тому представила Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни.

«Він є основою для відповідного міжнародного заходу щодо пункту восьмого Формули миру Президента Зеленського «Екологічна безпека», і є основою для рішень», – резюмував Андрій Єрмак.