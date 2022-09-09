Андрій Єрмак обговорив з представниками Центру прав людини Рауля Валленберга підтримку України 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Центру прав людини Рауля Валленберга, заснованого правозахисником Ірвіном Котлером. Організація є унікальним міжнародним консорціумом парламентарів, науковців, юристів, правозахисників, представників неурядових організацій і студентів, які об’єдналися в прагненні до справедливості.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про боротьбу українців за незалежність і територіальну цілісність своєї держави та про механізми, які використовує наша країна для підтримки цієї боротьби з боку світової спільноти.

Очільник Офісу Глави держави високо оцінив роботу Центру та підготовлений ним незалежний правовий аналіз порушень Російською Федерацією Конвенції про запобігання злочину геноциду та обов’язки щодо запобігання йому в Україні.

«Росія чинить геноцид в Україні щодо української нації, зокрема підбурюючи до нього в російських ЗМІ, здійснюючи примусове переміщення дітей та вбивство українців», – констатував Андрій Єрмак.

Він висловив переконання, що міжнародна спільнота має засудити геноцид українців та притягнути всіх винних до відповідальності.

Андрій Єрмак наголосив на важливості визнання Росії державою-терористом, створення трибуналу щодо злочину агресії проти України та злочинів проти військовополонених.

Керівник Офісу Президента також зробив акцент на тому, що після перемоги на нашу країну чекають важливі якісні зміни та розвиток, тож світова підтримка буде надзвичайно актуальною.

У цьому контексті голова Центру Рауля Валленберга Джей Розенцвейг зазначив, що донори їхнього фонду зацікавлені в допомозі Україні, зокрема в питанні відновлення.

Керівник Офісу Президента закликав долучатися до глобальної платформи для допомоги Україні UNITED24 та підтримувати заходи, які відбуваються з ініціативи першої леді Олени Зеленської, – брати в них участь особисто та залучати відомих людей.

