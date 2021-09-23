Андрій Єрмак обговорив з представниками Національної коаліції на підтримку євроазіатського єврейства вшанування 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками Національної коаліції на підтримку євроазіатського єврейства.

Андрій Єрмак наголосив, що Президент Володимир Зеленський приділяє особливу увагу вшануванню 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Він зазначив, що в пам’ятних заходах з цієї нагоди візьмуть участь Президент Ізраїлю, Президент Федеральної Республіки Німеччина та багато інших почесних гостей.

Керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості поглиблення відносин між Україною та Національною коаліцією на підтримку євроазіатського єврейства.

«Для нас дуже важливо підтримувати наші відносини. Ви завжди бажані гості в нашій країні, наші друзі», – зазначив він.

Представники Національної коаліції привітали зусилля України зі вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру та боротьби з антисемітизмом. Зокрема, відзначили важливість ухвалення Верховною Радою закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

«Команда Президента зробить усе для того, щоб цей закон (про запобігання та протидію антисемітизму. – Ред.) і ці принципи були імплементовані якомога швидше. На щастя, сьогодні Україна подолала антисемітизм, але ми стурбовані намаганнями деяких політиків повернути приховані антисемітські послання до нашого національного діалогу через свої медіахолдинги та в інші способи. Президент Зеленський не допустить цього», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що українська влада дуже жорстко реагуватиме на будь-які випадки антисемітизму.

Андрій Єрмак проінформував про зусилля України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.