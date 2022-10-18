Андрій Єрмак обговорив з представниками посольств Франції, ФРН, Італії, Нідерландів та Іспанії посилення ППО України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликає Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди та Іспанію, які є одними з лідерів у наданні Україні озброєння та військової техніки, посилити кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони нашої країни. Про це він сказав під час брифінгу в Офісі Глави держави для представників дипломатичного корпусу цих країн.

Андрій Єрмак зазначив, що кожного дня в Києві та інших містах України лунають сирени повітряної тривоги, яка триває годинами. Росія завдає підступних масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та цивільному населенню за допомогою ракетної зброї та дронів-камікадзе.

«Безумовно, з огляду на те, що відбувається останніми днями, одним із наших основних пріоритетів є створення захисту для наших міст, цивільної інфраструктури та створення повітряного щита для України. І я дуже радий, що сьогодні це вже не є питанням для обговорення, а є тільки питанням часу. А це потрібно зробити якомога швидше», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також укотре акцентував, що за дії під час війни проти України Російська Федерація має бути визнана державою – спонсором тероризму з відповідними наслідками.

Він висловив сподівання, що представлені на зустрічі країни підтримають ухвалення під час сесії Європейського парламенту 21-24 жовтня резолюції ПАРЄ, у якій РФ буде названа терористичним режимом.

За його словами, Україна точно знає, як перемогти у війні.

«Сьогодні Україна – з вашою допомогою й підтримкою, за яку ми дуже вдячні, – але все-таки самотужки знищила майже 50% потенціалу головної загрози НАТО. І тому я переконаний, що членство України в НАТО посилить Альянс», – сказав керівник Офісу Президента.

Крім того, Андрій Єрмак нагадав, що Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України під співголовуванням керівника Офісу Президента й колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які могли б стати основою документа під назвою «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact).

Цей документ був надісланий керівництву держав – партнерів України, і українська сторона очікує на реакцію та коментарі щодо пропозицій.

«Ми продовжуємо консультації з нашими партнерами і вважаємо, що кроки зі створення спеціального повітряного захисту можуть бути першими в реалізації програми безпекових гарантій для нашої країни», – зазначив керівник Офісу Президента.

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук проінформував західноєвропейських дипломатів про повітряні атаки, яких Україна зазнала у жовтні, та протидію їм з боку українських військових з використанням наявних сил і засобів.

Микола Олещук і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець розповіли учасникам брифінгу про потреби української армії для ще кращого повітряного та ракетного захисту українського неба.

Дипломатичні представники відзначили важливість наданої інформації та поставили уточнювальні питання, щоб надати відповідну інформацію керівництву своїх держав.