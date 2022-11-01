Андрій Єрмак обговорив з представником JPMorgan Chase & Co. можливості для співпраці з Україною

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з керівним директором, керівником відділу глобальної взаємодії найбільшого за розмірами активів банківського холдингу США JPMorgan Chase & Co. Клей Беррі.

Сторони обговорили питання співпраці та підтримки України.

«Ми дуже хочемо, щоб Україна була вам цікавою не тільки в контексті цієї війни, а й під час відбудови. Адже українці – це не лише мужній народ, який точно переможе в цій війні, а й люди з великим потенціалом», – сказав Андрій Єрмак.

Він подякував представникам JPMorgan Chase & Co. за реальну допомогу, яку вони надають нашій країні.

Андрій Єрмак констатував: Україна відкрита до співпраці, і вже сьогодні формується потужна група експертів, які допомагатимуть у відновленні країни.

«Україні потрібна унікальна формула щодо відбудови, унікальна формула життя після цієї війни, тому, безумовно, ми зацікавлені, щоб найкращі фахівці світу сьогодні приєдналися до цього», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Клей Беррі акцентувала, що підтримка України з боку JPMorgan Chase ґрунтується на розумінні ситуації, що склалася, адже протягом останніх десяти років компанія співпрацює з українським урядом у різних напрямах. Вона висловила сподівання на посилення взаємодії, адже бачить чимало можливостей для Української держави в майбутньому, зокрема під час відбудови.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, який також узяв участь у зустрічі, поінформував співрозмовників, у які напрями Україна прагне залучати інвесторів. Перспективними сферами економіки він назвав «зелену» енергетику, інфраструктуру, агропромисловий комплекс, класичне виробництво та ІТ-сектор. На його думку, ці галузі можуть зацікавити приватний капітал, інвестиційні банки та стратегічні корпорації.

Ростислав Шурма зазначив, що нині триває діалог із представниками світових інвестиційних компаній щодо потенційної співпраці, і запропонував JPMorgan долучитися до неї.