Андрій Єрмак обговорив з Якубом Кумохом безпекову та економічну підтримку України з боку Польщі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з державним секретарем, керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Якубом Кумохом.

«Обговорили безпекову та економічну підтримку України з боку Польщі. Разом протидіємо агресії РФ, тому що сьогодні Україна захищає від російської агресії не лише себе, а й усю Європу – спільні цінності, свободу та демократію», – сказав Андрій Єрмак.

Він високо оцінив солідарність уряду Польщі та польського народу з українським народом.

«Вдячний за безпрецедентну підтримку України з боку Республіки Польща з перших годин повномасштабного вторгнення РФ», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Співрозмовники також обговорили посилення безпекової взаємодії зараз та майбутню архітектуру безпекових гарантій після досягнення миру.

Андрій Єрмак зазначив, що наразі українська сторона веде активну роботу з Польщею з вибудовування нових логістичних маршрутів, прискорення процедур оформлення вантажів та збільшення пропускної здатності на спільному кордоні.

«Вдячний нашим польським друзям за лідерство в питанні членства України в ЄС. Розраховую на максимально швидке ухвалення з боку Євросоюзу рішення про надання нашій державі статусу країни-кандидата», – наголосив керівник Офісу Президента.

«Впевнений, що нинішня безпрецедентна взаємна підтримка Києва та Варшави створює унікальну нагоду для нового етапу у двосторонніх відносинах, для подолання історичних бар’єрів та досягнення значного прогресу з усіх питань двосторонньої співпраці», – додав він.

Андрій Єрмак також запропонував Польщі взяти активну участь у відбудові населених пунктів та об’єктів інфраструктури в тих українських регіонах, які зазнали значних руйнувань унаслідок російської агресії.