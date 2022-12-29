Андрій Єрмак обговорив зі звільненими з російського полону українськими захисниками роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та провів зустріч із українськими захисниками й захисницями, які були звільнені з російського полону.

Під час зустрічі Андрій Єрмак нагадав, що Штаб було створено на доручення Президента України Володимира Зеленського у березні цього року. Необхідність утворення такої структури була обумовлена тим, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну зростала кількість полонених у країні-агресорі з числа українських військовослужбовців різних підрозділів та силових відомств. Для організації якісної роботи Штабу було залучено чимало фахівців із силових структур та міністерств.

Водночас керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості залучення до роботи Штабу військових, які пройшли через полон. На його переконання, їхній життєвий досвід сприятиме побудові правильної та ефективної роботи Штабу, поліпшенню комунікації з рідними і близькими осіб, які ще перебувають у полоні в РФ або на тимчасово окупованих територіях.

«Для нас дуже важлива саме ваша експертиза – наскільки це робиться вірно. Тому що ви через це пекло пройшли, ви були безпосередньо обізнані у всіх деталях, на кожній частині процесу обміну, ви найкраще знаєте, що було так, що не так», – сказав він.

За словами очільника Офісу Глави держави, необхідно вдосконалити роботу Штабу таким чином, щоб і українське суспільство, і кожен воїн, який сьогодні захищає Україну, розуміли, що вони – під захистом Української держави.

«І якщо воїн перебуває у полоні, то держава 24/7 займається його поверненням й інформує про це його родину», – також заначив він.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив на важливості забезпечення всім необхідним українців, які повернулися з полону додому, проведення їхньої реабілітації, підтримки родини тощо. Адже перебування у полоні є складним як фізично, так і психологічно, тож потрібна допомога у відновленні й адаптації.

Керівник Офісу Глави держави розповів, що понад місяць тому, під час спілкування зі звільненими з полону бійцями та їхніми рідними, почув про бюрократичні складності з відновленням документів, що іноді виникають у звільнених бранців. Тож Андрій Єрмак звернувся до віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, і після обговорення цієї проблеми було вирішено додати в Дію спеціальний функціонал для колишніх полонених.

Як розповів Михайло Федоров, було розроблено рішення «Персональний менеджер», завдяки якому звільнені з полону зможуть отримати допомогу у відновленні паспорта, свідоцтва про шлюб, водійського посвідчення тощо. Для кожного полоненого в Дії буде створено персональну картку, і за ним закріплюватиметься менеджер підтримки.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України і голова Координаційного штабу Кирило Буданов зі свого боку зазначив: усі військовослужбовці, які після полону залишилися на службі в тих чи інших військових і правоохоронних структурах, можуть залучатися до робити Штабу на громадських засадах.

Андрій Єрмак акцентував на важливості роботи Штабу ще й в контексті того, що сьогодні фактично відсутня міжнародна організація, яка може відвідувати місця утримання українських полонених, моніторити їхній стан здоров’я, контролювати умови перебування.

«Ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ. Це неможливо, що у ХХІ сторіччі у центрі Європи існують концтабори, а вони місяцями чекають погодження, щоб туди потрапити та перевірити умови», – констатував він.

Керівник Офісу Президента також наголосив на важливості залучення до роботи Штабу представників ЗМІ, інформаційного центру Міністерства оборони України з метою посилення комунікації з громадськістю, поширення інформації про діяльність та контактів для звернень громадян.

Під час відвідання Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Єрмак ознайомився з роботою громадської приймальні, де люди можуть отримати фахові консультації від представників міністерств та відомств. Також тут на постійній основі працюють психологи та юристи, які допомагають родинам військовополонених і зниклих безвісти за особливих обставин.

Крім того, при Штабі діє консультаційна телефонна лінія, призначена для юридичного, соціального та психологічного супроводу родин українських захисників і захисниць, які потрапили у полон або зникли безвісти. Філіали Координаційного штабу вже діють у Миколаєві, Харкові та Вінниці.

Як розповів Кирило Буданов, у результаті роботи Координаційного штабу з полону держави-агресора було звільнено вже 1456 українських захисників.