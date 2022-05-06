Андрій Єрмак поспілкувався по відеозв’язку з Анджеліною Джолі, яка має намір опікуватися гуманітарними питаннями в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався в режимі відеоконференції з відомою американською акторкою, послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Анджеліною Джолі.

Під час попередньої розмови керівник Офісу Президента запросив Анджеліну Джолі до України, після чого вона приїхала до Львова.

Андрій Єрмак подякував акторці за її нещодавній візит в Україну з гуманітарною метою, який надихнув багатьох українців і привернув увагу українських і світових медіа.

«Усі, кого ви зустріли, були дуже щасливі. Це надзвичайно цінно, коли така натхненна людина, як ви, спілкується з тими, кому зараз важко, ділиться з ними своєю енергією та почуттями», – наголосив він.

Зі свого боку Анджеліна Джолі подякувала за сприяння в організації та супроводі її поїздки до Львова. Вона зазначила, що була дуже зворушена спілкуванням з українцями, яких зустріла, і волонтерами, які багато допомагають іншим.

«Я глибоко віддана тому, щоб допомогти їм у будь-який можливий для мене спосіб, особливо дітям. Я зроблю все можливе для дітей у вашій країні», – сказала вона.

Андрій Єрмак і Анджеліна Джолі обговорили необхідність практичних кроків для залагодження проблем, з якими стикаються українські діти через війну, зокрема через вимушене переселення, розлучення з близькими, фізичні й психологічні травми.

Акторка розповіла про готовність взаємодіяти з відповідальними особами та структурами, які безпосередньо опікуються проблемами дітей, щоб належним чином організувати всю необхідну діяльність і надати практичну допомогу.

Зірка Голлівуду зазначила, що її також дуже турбує доля дітей, які залишилися без опіки та перебувають на тимчасово окупованих територіях або були депортовані.

Андрій Єрмак нагадав, що перша леді України Олена Зеленська багато опікується проблемами дітей та безбар’єрністю.

Він також проінформував Анджеліну Джолі про запуск ініційованого Президентом Володимиром Зеленським проекту United24, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. Він попросив її розглянути можливість долучитися до підтримки цієї ініціативи.

Керівник Офісу Президента запросив Анджеліну Джолі знову відвідати Україну.