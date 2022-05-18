Андрій Єрмак поспілкувався в онлайн-режимі з американським актором Робертом де Ніро та продюсером Джейн Розенталь

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався в режимі відеоконференції з відомим американським кіноактором, режисером і продюсером Робертом де Ніро та продюсером Джейн Розенталь, які є співзасновниками кінофестивалю «Трайбека», що з'явився як реакція на теракти 11 вересня 2001 року у США.

Андрій Єрмак подякував легенді Голлівуду за підтримку України та позицію щодо жахливої війни, яку розв’язала проти нашої держави Російська Федерація.

«Коли нас підтримують такі люди, як ви, це надихає, дає енергію та сили», – зауважив він.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що сьогодні Україна воює не лише за себе та свою свободу, а й захищає весь вільний демократичний світ.

Джейн Розенталь зазначила, що дуже важко спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні.

«Ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти українцям», – сказала вона.

Зокрема, продюсер виступила з пропозицією продемонструвати відеозвернення Президента України Володимира Зеленського до учасників та гостей цьогорічного фестивалю «Трайбека», який відбудеться 8-19 червня. Андрій Єрмак підтримав цю ідею.

Керівник Офісу Глави держави також запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь розглянути можливість долучитися до підтримки ініційованого Президентом Володимиром Зеленським проекту United24, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.

Андрій Єрмак запросив Роберта де Ніро відвідати Україну в цей визначальний час, коли буде така можливість. Актор зазначив, що з нетерпінням чекає нагоди.