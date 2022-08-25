Андрій Єрмак поспілкувався з американським режисером Браяном Фогелем, який планує зняти фільм про війну в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв’язку з американським режисером, сценаристом і продюсером Браяном Фогелем.

Його стрічка «Ікар», яка розповідає про взаємини велогонщика-аматора та очільника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова на тлі міжнародного скандалу, спричиненого інформацією про масове зловживання допінгом у російському спорті, у 2018 році одержала премію «Оскар» за найкращий документальний фільм.

Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні вкрай важливо утримувати у фокусі уваги світу те, що відбувається в Україні, і допомога таких митців, як Браян Фогель, сприятиме цьому.

За його словами, нинішня жахлива війна, яку Росія розв’я зала проти України, стала водночас початком нової ери, нової політики, нових союзів.

Керівник Офісу Президента зазначив, що українці – це народ, який іще багато років буде символом героїзму, оскільки – хоч і з підтримкою від інших країн – уже півроку фактично самотужки гідно й рішуче протистоїть одній із найбільших армій світу.

«І ми продовжуватимемо боротьбу, тому що захищаємо своїх людей, свою землю та свою країну», – сказав він.

Керівник Офісу Президента переконаний, що Браян Фогель неодмінно має показати українців світові, тому що це – виняткові люди, розумні, освічені, гуманні, і вони є майбутнім цього світу.

Зі свого боку Браян Фогель висловив підтримку Україні та її народові.

Він зазначив, що хотів би зняти масштабний фільм про нинішні події в нашій країні, який би залишився у віках.