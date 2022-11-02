Андрій Єрмак поставив завдання оперативно направити заповнений опитувальник щодо участі України в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України у Робочій групі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна доклала багато зусиль задля здобуття членства у Робочій групі ОЕСР.

«У нас одна з найрозвинутіших антикорупційних інфраструктур, яка повністю готова до розслідування хабарництва у міжнародних ділових операціях», – сказав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що сьогодні Україна демонструє всьому світові приклад держави, яка не лише відбиває напад агресора під час війни, а й робить усе можливе, щоб приєднатися до міжнародних антикорупційних організацій та відповідати міжнародним стандартам у цій сфері.

«Ми працюємо над планом відновлення, нам потрібні інвестиції. А інвестиції будуть у тому разі, якщо всі будуть упевнені, що вся ця структура в нас працює і ми цілковито відповідальні, а наші іноземні інвестори почуватимуться повністю захищеними», – переконаний Андрій Єрмак.

Він наголосив, що для України приєднання до антикорупційних організацій пов’язане не лише з інституційним питанням, а й із розвитком держави.

Голова Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Драго Кос, який узяв участь у засіданні в режимі відеоконференції, високо оцінив роботу делегації України на засіданні Робочої групи, що відбулося в Парижі. Він зазначив, що наша країна отримала опитувальник щодо вступу до Робочої групи ОЕСР, який складається з юридичної та економічної частин.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов поінформував про напрацювання Робочої групи за час, що минув від попереднього засідання. За його словами, проведено широку публічну дискусію стосовно важливості Робочої групи у боротьбі з корупційними впливами, а також зустрічі з представниками дипломатичного корпусу.

Учасники зустрічі заслухали інформацію про роботу делегації України на засіданні Робочої групи ОЕСР у Парижі. Зокрема, було проведено низку двосторонніх зустрічей з метою інформування іноземних колег про законодавчі напрацювання України та обміну досвідом у боротьбі з корупцією.

Член Робочої групи Поліна Лисенко зазначила, що підготовлено відповідь на опитувальник щодо вступу до Робочої групи ОЕСР. Враховано зауваження та пропозиції представників органів державної влади.

На засіданні робочої групи також було обговорено законодавчі пропозиції щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав та зміни підходу до питання оподаткування.

Підсумовуючи, Андрій Єрмак закликав представників Робочої групи оперативно направити заповнений опитувальник до секретаріату ОЕСР.