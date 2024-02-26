Андрій Єрмак: Повернення Криму під український прапор – єдиний ефективний спосіб гарантувати безпеку всій Європі

Демілітаризація Криму та повернення півострова під український прапор – це не лише питання відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а й єдиний ефективний спосіб гарантувати безпеку всій Європі. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі в Міжнародній платформі за звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією цивільних осіб, яку було проведено в Києві в десяту річницю анексії АР Крим.

«Цей трагічний ювілей – час скорботи, але водночас і віри. Час надії. Час дії заради майбутнього. І ми знаємо: Україна вистоїть. І Крим знову стане вільним. Це неминуче. Адже примус ніколи не замінить свободу. І крадене ніколи не стане твоїм», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

За словами Андрія Єрмака, внаслідок незаконного захоплення Криму постраждали представники кримськотатарського народу, такі як Наріман Джелял, Емір-Усейн Куку, Енвер Бекіров, Муслім Алієв, які відмовились миритись із окупантами, намагалися говорити правду й опинилися в російських в’язницях.

«У російських в'язницях на серпень 2023 року перебувають 175 громадян України. 117 із них – киримли. Про що свідчить ця цифра? Про політику пригнічення народу, який не має іншої батьківщини. Про спробу знову перетворити цей волелюбний народ на безголосих рабів. Та замість історії окупанти вчили казки. Інакше б вони знали: це неможливо. Попри те що російська історія Криму – це хроніка геноциду. І все це – сьогоднішня реальність», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що Україні відомі імена кожного з кримських татар, які перебувають у російському полоні, і наша держава не зупиниться, поки не звільнить їх усіх.

«Хочу, щоб мене почув кожен мешканець Кримського півострова: ви будете вільними. І це станеться тим швидше, чим швидше ви подолаєте сумнів і відчай. Чиніть спротив. Ви не самі. Україна – з вами. І світ тепер – з вами», – заявив Андрій Єрмак.

Він висловив переконання, що на Росію чекає крах, адже це тюрма народів, у якій панує страх.

«І крах настане то швидше, що активніше ми діятимемо. І в Україні, і за її межами. Сюжет 2014 року більше не повинен повторитись. Ніколи», – наголосив очільник Офісу Президента.

Андрій Єрмак констатував: війна, яка зараз впливає на цілий світ, почалася з Криму, і шлях до її закінчення лежить через Кримський півострів.

«Президент Зеленський першим заявив про це гранично чітко. І він же став ініціатором комплексної реформи підходів до цієї проблеми як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Кримська платформа стала потужним засобом просування проблеми звільнення Криму у світі», – зауважив керівник Офісу Президента.

Він подякував послам усіх держав, які долучились до підготовчих заходів щодо втілення Української формули миру, та закликав до участі в забезпеченні її ефективної імплементації.

«Москва не перестане шантажувати світ продовольчими кризами, допоки Крим лишається знаряддям агресії. У планах Росії півострів завжди мав одну-єдину роль – бути військовою базою. Не курортом. Не туристичним раєм. Не інвестиційним хабом. Тільки фортецею. І допоки Крим окуповано, Україна не зможе бути в безпеці. Європа та інші регіони теж не будуть у безпеці», – додав очільник Офісу Глави держави та констатував, що цього факту не розуміють ті, хто припускає можливість обміну територій України на мир.

«Демілітаризація Криму – вкрай ефективний спосіб це припинити», – переконаний Андрій Єрмак.

«Саме тому ми наполягаємо на повному відновленні суверенітету та територіальної цілісності України. Саме тому ми переконані: будь-який компроміс з агресором закінчиться одним. Сльозами, кров'ю та численними смертями», – наголосив він та висловив переконання, що реалізація Формули миру – єдиний спосіб запобігти цьому.

Тому Україна спільно з міжнародними партнерами докладає всіх зусиль, щоб упровадження Формули стало доконаним фактом, резюмував керівник Офісу Президента, акцентувавши, що повне виведення військ РФ із Кримського півострова буде прямим наслідком спільних дій нашої країни та її союзників.