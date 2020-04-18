Андрій Єрмак представив Романа Машовця на посаді заступника керівника Офісу Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час наради, присвяченої питанням національної безпеки та оборони країни, представив новопризначеного заступника керівника Офісу Глави держави Романа Машовця.

Одним з найголовніших завдань, поставлених перед Романом Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни та іншими важливими документами. Це питання планується розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

Роман Машовець наголосив на важливості перегляду окремих документів, які стосуються оборонно-безпекового сектору. За його словами, необхідно налагодити чітку координацію та взаємодію між законодавчою та виконавчою гілками влади, а також Офісом Президента задля системної роботи над вирішенням актуальних проблем галузі.

Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус звернув увагу на вирішення проблем підприємств, які входять до складу концерну.

Міністр оборони Андрій Таран висловив сподівання на конструктивну та професійну співпрацю гілок влади в інтересах Української держави.

У нараді також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, народні депутати, представники силових структур.

Довідка. Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.