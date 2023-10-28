Андрій Єрмак провів на Мальті зустріч із помічником державного секретаря США

У межах третьої зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на виконання доручення Глави держави провів зустріч із помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймсом О’Браєном.

Співрозмовники обговорили комплексну реалізацію домовленостей щодо військової та фінансової підтримки України в боротьбі з російською агресією, досягнутих між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом під час візиту українського лідера до Вашингтона у вересні 2023 року.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що попри нові глобальні виклики допомога США для України залишається незмінною. Андрій Єрмак зазначив, що перед початком зими для нашої країни критично важливо отримати додаткові засоби ППО для захисту міст та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, виділення 26 жовтня чергового, 49-го пакета оборонної допомоги на суму 150 млн дол. є свідченням незмінності такої підтримки.

Андрій Єрмак висловив подяку адміністрації Президента США за внесення до Конгресу бюджетного запиту для подальшої військової та фінансової підтримки нашої держави.

Також було відзначено важливість продовження двостороннього діалогу щодо надання Україні безпекових гарантій.