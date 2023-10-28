Андрій Єрмак провів на Мальті зустрічі з радниками лідерів і представниками Італії, ПАР, Японії, Катару, Бахрейну, Швейцарії та Вірменії

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського на полях третьої зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів двосторонні зустрічі з радниками лідерів і представниками Італійської Республіки, Південно-Африканської Республіки, Японії, Держави Катар, Королівства Бахрейн, Швейцарії та Вірменії.

Під час зустрічі з радником Прем’єр-міністра Італії з питань зовнішньої політики Франческо Тало було обговорено ключові оборонні потреби України, зокрема необхідність посилення української ППО для захисту портової інфраструктури Півдня України та мирних жителів українських міст.

Керівник Офісу Президента відзначив високу динаміку діалогу між лідерами двох держав і висловив подяку голові уряду Італії Джорджі Мелоні за її тверду й лідерську позицію на підтримку України.

Співрозмовники наголосили на необхідності посилення взаємодії під час головування Італії в G7 у 2024 році.

Керівник Офісу Президента подякував за приєднання Італії до Спільної декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій для України та готовність долучитися до реалізації Формули миру.

Окрему увагу було приділено виконанню Україною семи рекомендацій Європейської комісії, що необхідно для початку переговорів про вступ у ЄС, та важливості подальшої підтримки нашої держави з боку Італії на шляху до вступу у Євросоюз і НАТО.

Під час зустрічі Андрія Єрмака з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді ключову увагу було приділено імплементації Української формули миру та підготовці до проведення Глобального саміту миру.

Керівник Офісу Президента відзначив важливу роль Південно-Африканської Республіки в активізації підтримки нашої держави та Української формули миру країнами Глобального Півдня. Він подякував Сідні Муфамаді за активну участь в усіх раундах консультацій на рівні радників із національної безпеки та дипломатичних радників лідерів держав. Було відзначено важливість напрацювань у межах робочих груп за окремими пунктами Формули та узгоджено продовження роботи в цих форматах.

Сторони предметно обговорили стан реалізації домовленостей, досягнутих під час нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента ПАР Сиріла Рамафоси. Наголошено на важливості підтримання та нарощування наявної динаміки діалогу на рівні лідерів двох держав.

Порушувалися питання участі ПАР у відбудові нашої країни та можливих напрямів надання гуманітарної допомоги.

Андрій Єрмак наголосив на принциповій зацікавленості України в поглибленні діалогу з країнами Африканського континенту.

Співрозмовники констатували необхідність продовження та розширення експорту українського зерна альтернативним коридором у Чорному морі, а також реалізації гуманітарної програми «Зерно з України», що є критично важливим для глобальної продовольчої безпеки.

Також було обговорено можливі міждержавні контакти на найближчу перспективу.

Під час зустрічі з генеральним секретарем Секретаріату з питань національної безпеки Японії, радником Кабінету міністрів з питань національної безпеки Такео Акібою керівник Офісу Президента подякував за активну підтримку Української формули миру та зусилля японського головування в «Групі семи» щодо її практичної реалізації.

Андрій Єрмак висловив окрему подяку за звернення Прем’єр-міністра Фуміо Кішіди до учасників зустрічі на Мальті.

Співрозмовники обмінялися думками щодо підсумків першого раунду переговорів про укладення з Японією двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій у розвиток Cпільної декларації G7 про підтримку України.

Керівник Офісу Президента поінформував Такео Акібу про ситуацію на полі бою. Він відзначив важливість оборонної підтримки з боку Японії для українських воїнів і захисту цивільного населення України.

Андрій Єрмак подякував Японії за 21 пакет санкцій проти Росії та закликав до подальшого посилення санкційного тиску на агресора, насамперед у сферах, які мають важливе значення для російського ВПК.

Окрему увагу було приділено взаємодії під час підготовки до конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Токіо в лютому 2024 року.

Під час зустрічі із заступником генерального секретаря Ради національної безпеки Держави Катар Хамадом Хамісом Аль Кубаісі Андрій Єрмак подякував за підтримку Катару, зокрема в наданні гуманітарної допомоги нашій державі.

Керівник Офісу Президента високо оцінив посередницьку роль Катару в гуманітарних питаннях і висловив подяку за сприяння в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Андрій Єрмак також подякував за приєднання катарської сторони до зустрічі на Мальті й зазначив, що попри глобальні виклики участь країн Затоки в реалізації Української формули миру надзвичайно важлива.

Співрозмовники обмінялися думками щодо реалізації Формули миру, можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема Катару, а також торкнулися питань організації та проведення майбутнього Глобального саміту миру та участі в ньому катарської сторони.

Було приділено увагу ситуації на Близькому Сході. Сторони погодилися з необхідністю вжиття всіх можливих заходів задля уникнення подальшої ескалації та розростання війни.

Андрій Єрмак і Хамад Хаміс Аль Кубаісі наголосили на необхідності пошуку миру й захисту цивільних, а також на важливості безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів для евакуації громадян і постачання гуманітарних вантажів.

Також відбувся обмін думками стосовно можливості розширення двосторонньої співпраці, участі Катару в повоєнному відновленні України. Крім того, було обговорено подальші заходи політичного діалогу.

На зустрічі із заступником радника з питань національної безпеки Королівства Бахрейн шейхом Халідом бін Алі Аль Халіфою керівник Офісу Президента України наголосив на важливості нарощування інтенсивності двосторонніх відносин і розширення діалогу з Королівством Бахрейн, а також висловив подяку за участь бахрейнської сторони в зустрічі на Мальті.

Співрозмовники обмінялися думками щодо просування Української формули миру та шляхів залучення Бахрейну до цього процесу. Було відзначено готовність Бахрейну наповнити імплементацію Формули конкретними рішеннями.

Андрій Єрмак поінформував Халіда бін Алі Аль Халіфу про ситуацію на полі бою.

Сторони приділили окрему увагу обговоренню ситуації на Близькому Сході й погодилися з необхідністю докладання зусиль для деескалації конфлікту.

Керівник Офісу Президента привернув увагу радника з питань національної безпеки Бахрейну до загрози руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури України внаслідок російських атак у зимовий період.

Під час зустрічі з керівником міжнародного відділу безпекової політики Федерального міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації Габріелем Люхінгером Андрій Єрмак подякував за підтримку Української формули миру, зокрема за долучення до реалізації пункту щодо радіаційної та ядерної безпеки, та готовність робити дієвий внесок у діяльність низки робочих груп.

Співрозмовники обговорили подальші практичні кроки з просування Формули, наповнення максимально конкретним змістом діяльності робочих груп, а також організацію майбутнього Глобального саміту миру.

Сторони обмінялися думками щодо подальшого розширення участі країн світу у Формулі миру, насамперед продовження долучення держав Глобального Півдня.

Андрій Єрмак високо оцінив підтримку, яку Швейцарія надає Україні для подолання гуманітарних наслідків повномасштабного вторгнення Росії, зокрема прийом вимушено переміщених осіб.

«Допомагаючи Україні, Швейцарія допомагає відновити сталий і надійний мир у Європі», – сказав він.

Співрозмовники докладно обговорили долучення Швейцарії до відновлення й відбудови України. Андрій Єрмак високо оцінив виділення урядом Швейцарії 1,8 млрд швейцарських франків на потреби відновлення нашої країни, а також підтримку, яка надається для гуманітарного розмінування в нашій державі. Він наголосив на важливості продовження цих ініціатив. Керівник Офісу Президента подякував за готовність Швейцарії провести наступну міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування в Україні в жовтні 2024 року.

Було також відзначено важливість запровадження національних механізмів для підтримки залучення швейцарського бізнесу до участі у відбудові нашої країни.

Андрій Єрмак наголосив на важливості забезпечення глобальної продовольчої безпеки та розвитку торговельних шляхів з Україною. Керівник Офісу Президента подякував Швейцарії за підтримку ініціативи Grain from Ukraine. Він поінформував про підсумки роботи альтернативного «зернового коридору» й відзначив готовність України й надалі виступати гарантом глобальної продовольчої безпеки.

Під час зустрічі із секретарем Ради безпеки Республіки Вірменія Арменом Григоряном Андрій Єрмак високо оцінив приєднання Вірменії до кола держав, які підтримують Українську формулу миру. Він подякував Армену Григоряну за особисту участь у зустрічі на Мальті.

Керівник Офісу Президента відзначив новий контекст у двосторонніх відносинах між Україною та Вірменією. У цьому зв’язку було наголошено на важливості першої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, яка відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді.

Андрій Єрмак окремо подякував за участь дружини Прем’єр-міністра Вірменії Анни Акопян у Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві на початку вересня, та за передачу нею гуманітарної допомоги для українських школярів.

Керівник Офісу Президента підтвердив налаштованість української сторони на посилення співпраці з Вірменією, зокрема з питань європейської інтеграції.

Андрій Єрмак поінформував Армена Григоряна про ситуацію на полі бою та протидію повномасштабній агресії Росії, що триває. Також відбувся обмін думками щодо регіональних безпекових викликів.

Він привітав Вірменію з обранням, як і України, до Ради керуючих Міжнародного агентства з питань атомної енергетики (МАГАТЕ). Сторони обговорили взаємодію двох країн у межах МАГАТЕ та у сфері енергетики загалом.