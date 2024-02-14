Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії між Україною та державами-партнерами в межах реалізації Спільної декларації країн G7, підписаної у Вільнюсі.

У нараді взяли участь заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Роман Машовець, спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони Євген Мойсюк, голова Служби безпеки Василь Малюк, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, директор департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони Геннадій Коваленко, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Андрій Єрмак наголосив на важливості приєднання до Спільної декларації G7 усіх країн – членів Європейського Союзу та НАТО.

«Ми повинні скласти мапу наших потреб і наше бачення того, якою має бути наша армія сьогодні та в майбутньому, після перемоги. Сьогодні це не лише питання нашого бачення, це також взаємодія з партнерами, питання нашого майбутнього членства в НАТО», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що відповідна мапа потреб може стати важливим орієнтиром для країн-партнерів, які проводять переговори щодо безпекових гарантій для України.

Андрій Єрмак відзначив важливість координації зусиль між державними структурами, безпосередньо залученими до відповідних переговорів.