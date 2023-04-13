Андрій Єрмак провів нараду з представниками органів державної влади щодо питань захисту та безпеки дітей

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів робочу нараду з представниками органів державної влади щодо питань захисту та безпеки дітей, обговоривши план дій, що буде представлений на засіданні Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей наступного тижня.

Як зазначив Андрій Єрмак, ключовою метою означеного плану є повернення дітей, незаконно вивезених Росією з окупованих територій України.

«Перед нами стоїть надзвичайно важливе та вкрай важке завдання – повернути всіх наших дітей, яких окупанти вкрали у родин, у нашого народу. Ми маємо захистити їхні права на вільне та щасливе життя. Ми також маємо захистити всіх українських дітей на окупованих територіях та загалом на всій території України. Росія ж має понести окрему відповідальність за скоєні злочини саме проти українських дітей. Це першочерговий пріоритет, який визначив Президент України і який має бути максимально ефективно реалізований», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

У межах реалізації плану передбачено низку високоефективних заходів із залученням міжнародної спільноти, зокрема представників урядів держав-партнерів, профільних експертів та інституцій, громадського сектору, а також відомих діячів культури і спорту.

У зустрічі взяли участь заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Генеральний прокурор України Андрій Костін, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інші члени Кабінету Міністрів, а також радники очільника Офісу Глави держави.