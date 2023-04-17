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Андрій Єрмак провів онлайн-брифінг із безпекових питань для представників парламенту Великої Британії

18 квітня 2023 року - 13:52

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів онлайн-брифінг із безпекових питань для членів комітетів з питань оборони та закордонних справ Палати громад парламенту Великої Британії.

Очільник Офісу Президента подякував Великій Британії за підтримку, яку відчував український народ, зокрема під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до Великої Британії, його прийому у Вестмінстерському залі парламенту та аудієнції в Короля Чарльза III, а також ухвалення важливих для України рішень.

«Як наголошує Президент Володимир Зеленський, наше спільне завдання – перемогти країну, яка не визнає цивілізованої еволюції і приречена за будь-якого розвитку подій. Питання лише в кількості безневинних жертв, яких для цього ще має зазнати наша країна», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента розповів учасникам зустрічі про перебіг оборони України від російських загарбників та наміри щодо звільнення від окупантів усіх українських земель. Зокрема, представників британського парламенту було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець відзначив важливість парламентської підтримки для схвалення політичних рішень щодо надання Україні всього необхідного озброєння та важливу роль Великої Британії, яка є прикладом для інших країн-партнерів у безпековій підтримці нашої держави.

Андрій Єрмак також закликав представників британського парламенту сприяти притягненню всіх винних у цій жахливій війні до справедливої відповідальності.

«Адже ви – мудрі політики й досвідчені фахівці, чудово розумієте, що може відбутися у світі, якщо зараз не дати відсіч агресору», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

«Ми переконані, що отримана вами інформація сприятиме глибокому розумінню того, що зараз справді відбувається в Україні. У цьому ж зв’язку запрошуємо вас особисто відвідати нашу країну у зручний час», – додав він.

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