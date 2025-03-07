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Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з нацбезпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

7 березня 2025 року - 19:42

Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з нацбезпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався в режимі відеоконференції з радниками з національної безпеки й дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії, Швеції. Участь у розмові також узяв заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Андрій Єрмак відзначив результати вчорашнього спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, рішучість щодо підтримки України та готовність працювати над спільним планом досягнення справедливого й тривалого миру.

Він нагадав, що Україна запропонувала кроки, які можуть прокласти шлях до завершення війни. Це тиша в небі й на морі: припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру й морських військових операцій, а також звільнення полонених.

Очільник Офісу Глави держави поінформував про роботу з французькою та британською сторонами над планом досягнення справедливого й тривалого миру. Україна дуже цінує відповідні пропозиції від держав Північної Європи та Балтії, які враховуються під час його підготовки.

«Ми завершуємо підготовку попереднього плану, який будемо обговорювати з американськими партнерами наступного тижня в Саудівській Аравії. Наголошую, що це план не лише України, це план Європи», – зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що потрібно продовжувати роботу над конкретними та дієвими гарантіями безпеки для України перед будь-якими переговорами щодо встановлення справедливого й тривалого миру.

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