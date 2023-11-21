Андрій Єрмак провів розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

Андрій Єрмак і П’єтро Паролін обговорили ініціативу Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, підтриману вже багатьма країнами. Вона є одним із невід’ємних елементів концепції реалізації Української формули миру, зокрема пункту щодо повернення депортованих дітей та звільнення цивільних заручників і військовополонених.

Керівник Офісу Глави держави запросив представників Святого Престолу взяти участь у першому засіданні міжнародної коаліції країн за повернення депортованих до РФ українських дітей, що відбудеться 8 грудня цього року в Києві.

Андрій Єрмак висловив Ватикану вдячність за участь його представника в зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті.

Він також відзначив згоду кардинала П’єтро Пароліна очолити урочисте служіння в одній із найбільших церков Риму Сант-Андреа-делла-Валле цього четверга з нагоди 90-х роковин однієї з найбільших трагедій в історії України – Голодомору-геноциду 1932–1933 років.

За його словами, це неабиякий знак близькості з боку Апостольської столиці та готовності й надалі підтримувати Україну в її священній боротьбі за свободу і гідність.

«Україна однозначно сприймає цей факт як важливий сигнал для світової спільноти, яка, так само як і Ватикан, має визнати цю трагедію злочинним актом геноциду з боку тоталітарного радянсько-російського режиму», – зазначив Андрій Єрмак.