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Андрій Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при Президентові Кореї

6 вересня 2023 року - 14:15

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при Президентові Республіки Корея Чо Те Йонгом.

Андрій Єрмак подякував корейській стороні за нещодавно анонсовану додаткову фінансову допомогу Україні. У цьому контексті співрозмовники наголосили на обопільній зацікавленості в поглибленні двосторонньої співпраці у сфері відбудови України та залученні корейських інвестицій. 

Керівник Офісу Президента розповів про перебіг підготовки до чергової зустрічі радників з національної безпеки лідерів держав щодо реалізації Української формули миру та подякував за участь Кореї у кількох робочих групах щодо імплементації окремих пунктів Формули миру. 

«Ми маємо створити додану вартість, включно з прогресом у діяльності робочих груп щодо кожного з пунктів Української формули миру та модальностями проведення Глобального саміту миру», – наголосив Андрій Єрмак.   

Сторони також узгодили позиції та спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в межах проведення сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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