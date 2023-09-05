Андрій Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при Президентові Кореї

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при Президентові Республіки Корея Чо Те Йонгом.

Андрій Єрмак подякував корейській стороні за нещодавно анонсовану додаткову фінансову допомогу Україні. У цьому контексті співрозмовники наголосили на обопільній зацікавленості в поглибленні двосторонньої співпраці у сфері відбудови України та залученні корейських інвестицій.

Керівник Офісу Президента розповів про перебіг підготовки до чергової зустрічі радників з національної безпеки лідерів держав щодо реалізації Української формули миру та подякував за участь Кореї у кількох робочих групах щодо імплементації окремих пунктів Формули миру.

«Ми маємо створити додану вартість, включно з прогресом у діяльності робочих груп щодо кожного з пунктів Української формули миру та модальностями проведення Глобального саміту миру», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони також узгодили позиції та спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в межах проведення сесії Генеральної Асамблеї ООН.