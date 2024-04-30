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1 травня 2024 року - 13:45

Андрій Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при Президентові Кореї

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим директором Офісу з національної безпеки при Президентові Республіки Корея Чангом Ходжином.

Керівник Офісу Президента розповів про підготовку до проведення інавгураційного Саміту миру та подякував за участь Кореї в кількох робочих групах щодо імплементації окремих пунктів Української формули миру.

«Ми розраховуємо на сприяння Республіки Корея в залученні до участі в Саміті миру широкого кола країн Глобального Півдня», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони також скоординували спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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