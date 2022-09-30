Андрій Єрмак провів розмову з італійським сенатором Адольфо Урсо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з італійським сенатором, головою парламентського комітету з питань безпеки Італійської Республіки Адольфо Урсо.

Андрій Єрмак привітав партію «Брати Італії» та її лідера Джорджу Мелоні з перемогою на виборах, які відбулися 25 вересня, і висловив сподівання на реалізацію позиції на підтримку України після завершення формування нового італійського уряду.

«Ця підтримка дуже важлива для нас, оскільки сприятиме наближенню нашої перемоги», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак також наголосив на важливості отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки.

Керівник Офісу Президента нагадав, що Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, яку він очолює разом з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, підготувала рекомендації до Київського безпекового договору. Україна має на меті передати цей документ Італії для ознайомлення й розраховує, що Італійська Республіка виступить одним із гарантів безпеки нашої держави, зазначив Андрій Єрмак.

«Ми були б раді, якби Італія стала одним із гарантів безпеки для України», – констатував він.

Керівник Офісу Глави держави окремо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

«Маємо консолідувати зусилля світової спільноти й партнерів у питанні протидії цим незаконним крокам», – зазначив Андрій Єрмак і додав, що реакція має бути жорсткою.

Співрозмовники також обговорили необхідність налагодження діалогу на високому рівні. Андрій Єрмак від імені Президента Володимира Зеленського запросив Джорджу Мелоні відвідати Україну з візитом.