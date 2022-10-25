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Андрій Єрмак провів розмову з міністром підприємств та виробництва Італії

25 жовтня 2022 року - 18:32

Андрій Єрмак провів розмову з міністром підприємств та виробництва Італії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів плідну розмову з новопризначеним міністром підприємств та виробництва Італійської Республіки Адольфо Урсо.

Сторони обговорили широке коло питань українсько-італійської співпраці. Особливу увагу було приділено практичним аспектам підтримки України з боку нового уряду Італії, а також подальшим контактам між лідерами двох держав.

Андрій Єрмак від імені Президента України подякував Прем’єр-міністру Джорджі Мелоні, яка сьогодні у своїй промові перед італійським парламентом укотре висловила тверду підтримку України в протидії російській агресії.

Було відзначено, що якомога швидше встановлення контактів по лінії міністрів закордонних справ та оборони двох держав є важливим для координації зусиль і зміцнення співпраці між Україною та Італією.

Співрозмовники окремо обговорили питання оборонної допомоги нашій країні з боку Італійської Республіки. Було домовлено про посилення українсько-італійської економічної взаємодії, що стало б потужним сигналом світовій спільноті про важливість розвитку співпраці з Україною навіть в умовах російської агресії, що триває.

Андрій Єрмак і Адольфо Урсо погодилися з важливістю спільного просування української продукції на європейських і світових ринках. Було наголошено, що Made in Ukraine, так само як і Made in Italy, має стати знаним брендом у світі. 

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