Андрій Єрмак провів розмову з представником МЗС Великої Британії, який курує питання санкційної політики

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з генеральним директором із питань економіки, науки і технологій Міністерства закордонних справ, справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії Кумаром Айєром.

Андрій Єрмак наголосив, що війна Росії проти України не припиняється, тривають важкі бої на сході України, а вчора наша країна зазнала чергової ракетної атаки з боку агресора, тому необхідно посилювати тиск на Російську Федерацію, зокрема санкційний.

Керівник Офісу Президента подякував за те, що Велика Британія залишається одним із лідерів у питанні санкцій.

Андрій Єрмак поінформував Кумара Айєра про ініціативу проведення в Україні найближчим часом санкційного саміту за участю представників країн-партнерів, на якому буде проаналізовано, що вже зроблено, та обговорено наступні кроки.

За його словами, Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола й далі працює над рекомендаціями щодо нових санкцій проти Росії.

Керівник Офісу Президента зазначив, що одним із важливих напрямів сьогодні є застосування обмежувальних заходів до російських пропагандистів і відомих публічних діячів, які виправдовують війну РФ проти України й при цьому мають активи, нерухомість у країнах Заходу, організовують та беруть участь у різних заходах у цих країнах.

Також потрібні візові обмеження для російських військових, які брали участь у війні проти України, та членів їхніх родин.

Зі свого боку Кумар Айєр зазначив, що Велика Британія готова активно працювати над пошуком шляхів посилення та підвищення ефективності санкційної політики щодо РФ, і висловив готовність ознайомитися з усіма відповідними пропозиціями.