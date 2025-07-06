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Андрій Єрмак провів розмову з радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

7 липня 2025 року - 19:01

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними радниками лідерів держав Північної Європи та Балтії.

Він поінформував про результати нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа, яка була дуже конструктивною. Зокрема, Глава Української держави відзначив важливість продовження військової підтримки з боку США – надання засобів ППО для захисту людей та об’єктів критичної інфраструктури, які щодня атакує Росія.

Очільник Офісу Президента також розповів про підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC2025), яка відбудеться в Римі 10–11 липня.

Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів держав коаліції охочих.

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