Андрій Єрмак провів розмову з радниками Президента Франції та Прем’єр-міністра Великої Британії

Перебуваючи у Кривому Розі, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів відеорозмову з дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Головні теми обговорення – ситуація на полі бою та подальша робота в межах коаліції охочих. Окремо йшлося про реалізацію домовленостей лідерів країн, яких вони досягли під час нещодавньої зустрічі в Парижі.

Андрій Єрмак також розповів, що сьогодні у Кривому Розі Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих від терористичного удару РФ. Цей російський обстріл чітко демонструє справжню позицію держави-агресорки.

Сторони погодилися з тим, що жодне припинення вогню не може працювати без ефективного механізму моніторингу. Тому потрібно й надалі працювати над дієвими форматами режиму припинення вогню та забезпечення моніторингу за його дотриманням.

