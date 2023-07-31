Андрій Єрмак провів розмову з радником з питань національної безпеки Республіки Індія

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом.

Андрій Єрмак пояснив позицію України щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права, базуючись на Формулі миру Президента України Володимира Зеленського.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що Україна інтенсифікує роботу з імплементації української Формули миру та підготовки до проведення цього року Глобального саміту миру. Він зазначив, що українська сторона активно працює над залученням якомога ширшого кола лідерів провідних країн Глобального Півдня.

Андрій Єрмак привернув увагу до того, що наша держава завжди готова вести рівноправний діалог з усіма країнами, які поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Керівник Офісу Президента України та радник Прем’єр-міністра Індії домовилися продовжувати конструктивний діалог, зокрема в контексті цьогорічного головування Індії у «Групі двадцяти» (G20).