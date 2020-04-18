Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами ОДА щодо нагальних питань регіональної політики

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій щодо ситуації з поширенням коронавірусу та нагальних питань регіональної політики. У ній також взяли участь заступники керівника Офісу Президента, міський голова Києва Віталій Кличко та народні депутати.

Андрій Єрмак наголосив на важливості отримання оперативної інформації та статистики з регіонів про розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 і карантинні заходи, яких вживають.

«Якщо є якась проблема – вчасно надсилайте інформацію про це. Щоб вас не чекали, тому що без інформації з декількох областей ми не маємо повної картини по країні», – закликав голів ОДА керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також попросив очільників облдержадміністрацій провести роз’яснювальну роботу з головами районних держадміністрацій, щоб вони оперативно реагували на повідомлення про виявлення нових хворих на коронавірус та вживали необхідних заходів щодо їхньої обсервації чи госпіталізації.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко доповів про ситуацію у Свято-Успенській Святогірській лаврі, де напередодні, під час великодніх богослужінь відбулося порушення карантинних заходів, зокрема скупчення людей без засобів індивідуального захисту.

«Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала», – повідомив він.

За словами Павла Кириленка, згідно з наказом командувача ООС, в’їзди / виїзди з області закриті. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їхнього виїзду з регіону та для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території.

Крім того, голова Донецької ОДА повідомив, що особи, які минулого тижня були звільнені з тимчасово окупованих територій, уже пройшли ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу та отримали негативні результати. Наразі всі вони перебувають на обсервації із забезпеченням відповідної охорони. Після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести.

Торкнулися на нараді й питання виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях. Це питання обговорювалося на декількох минулих селекторних нарадах під головуванням Андрія Єрмака.

Голови ОДА перелічених областей відзвітували, що станом на ранок вівторка всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.

«Ми піднімемо це питання більш серйозно з Президентом і міністром внутрішніх справ», – зазначив Андрій Єрмак.

Зі свого боку очільник Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко зазначив, що керівники областей мають тісніше співпрацювати з міськими головами, адже вони є лідерами місцевих громад.

«У деяких мерів є своя точка зору на низку питань, але є питання державного рівня. Мери мають відповідати за свої рішення», – сказав Віталій Кличко.

Було домовлено про проведення найближчим часом селекторної наради з міськими головами, де ці питання будуть розглянуті більш предметно.

Андрій Єрмак наголосив на неприпустимості конфліктів між керівництвом ОДА та міськими головами й зауважив, що Глава держави оперативно отримує інформацію як від очільників областей, так і від міських голів.

Керівник Офісу Президента через відеозв’язок познайомив очільників облдержадміністрацій зі своїми заступниками й закликав їх до більш активної комунікації з профільних питань. Зокрема, наголошувалося на необхідності поліпшити швидкість отримання інформації від місцевої влади, особливо даних критичного значення.

Наостанок Андрій Єрмак подякував головам ОДА за їхню роботу та рішення, які допоможуть вберегти Україну від поширення коронавірусу.