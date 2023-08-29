Андрій Єрмак провів сьому зустріч із представниками іноземних дипустанов щодо імплементації Української формули миру, присвячену продовольчій безпеці

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак обговорив із представниками іноземних дипломатичних установ імплементацію Української формули миру.

Сьома зустріч такого формату, у якій взяли участь понад 70 представників іноземних держав, була присвячена пункту Формули «Продовольча безпека» та відбулася на території компанії – виробника хліба на Київщині. Підприємство торік постраждало від одного з ракетних обстрілів із боку Росії. Послам було продемонстровано наслідки удару, зокрема зруйнований цех та обладнання. Також вони оглянули робочі виробничі потужності заводу, який поступово відновлюється.

Як повідомив керівник Офісу Президента, лише в Африці 32 держави залежать від експорту українського зерна. Він подякував партнерам за забезпечення роботи «зернового коридору» в Чорному морі та за підтримку гуманітарної ініціативи Володимира Зеленського Grain from Ukraine, яка передбачає постачання зернових найбільш уразливим країнам Африканського континенту.

«Ми розуміємо, як важливо допомагати людям в інших країнах, які також страждають від війни та від того ж агресора, що й громадяни України», – зазначив він.

Андрій Єрмак констатував: Україна готова продовжувати ці ініціативи, але Росія заблокувала постачання продовольства з Чорноморського регіону до інших країн, а також руйнує своїми ракетними атаками українські зернові термінали та портову інфраструктуру й таким чином використовує зброю для шантажу інших держав можливою продовольчою кризою.

«Чорне море має важливе значення для світових продовольчих ринків і продовольчої безпеки. Наші порти мають важливе значення. І нам потрібно створити стійку логістичну систему. Отже, разом із вами ми працюємо над конкретними кроками та діями, щоб гарантувати, що Росія більше не змусить людей голодувати», – сказав керівник Офісу Президента.

Він подякував представникам іноземних держав за активну участь у робочих групах, присвячених кожному з пунктів Формули миру. Він нагадав, що ці групи готують проекти рамкових документів стосовно кожного пункту Формули, які передбачатимуть детальні кроки для відновлення справедливого й тривалого миру в Україні та будуть універсальними для будь-якої країни.

«Ми прагнемо створити інструменти, які можна застосувати в будь-якому потенційному збройному конфлікті чи війні. Кожна країна світу може зробити свій внесок у Формулу миру. Тому ми постійно запрошуємо нових учасників», – акцентував Андрій Єрмак.

За його словами, спільні напрацювання робочих груп стануть основою для подальшої роботи в межах майбутньої – третьої – зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки. А напрацьовані під час цих консультацій рішення будуть винесені на розгляд лідерів країн та урядів на Глобальному саміті миру. Також передбачаються тематичні саміти.

У зустрічі взяли участь: віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка, заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик та радник керівника Офісу Президента України Владислав Власюк. Вони провели для послів іноземних держав брифінг щодо поточної ситуації у сфері продовольчої безпеки в Україні.

Зокрема, Олександр Кубраков поінформував про логістику експорту продовольчої продукції під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перебіг реалізації зернової ініціативи нашої держави та вплив агресії й припинення участі РФ у зерновій ініціативі на ціни на збіжжя та продовольство на світовому ринку. Він також розповів про заходи, яких вживала й вживає Україна для розбудови альтернативних логістичних шляхів із залученням країн-партнерів і наших сусідів, розвиток дунайського морського кластера та динаміку перевалки у дунайських портах, роботу тимчасового морського коридору тощо.

Регіональний директор Програм Центральної та Західної Африки у Національному демократичному інституті (США) доктор Крістофер Фомуньо, який є амбасадором ініціативи Grain from Ukraine, зазначив, що завдяки започаткованій Президентом Володимиром Зеленським гуманітарній ініціативі продовольство було відправлене до країн, які найбільше потерпають від нестачі їжі: Ємену, Ефіопії, Сомалі та Кенії. Він подякував Україні за лідерство в цьому напрямі, усім країнам, які долучилися до цієї гуманітарної ініціативи й завдяки яким її реалізація стала можливою, а також Всесвітній продовольчій програмі ООН за координацію.

Реалізація згаданої ініціативи дасть змогу не лише говорити про лідерство України у продовольчій безпеці, а й підвищити рівень поінформованості на Африканському континенті та загалом у країнах Глобального Півдня щодо ролі нашої країни, яка в умовах війни забезпечує продовольчу безпеку, переконаний Крістофер Фомуньо.