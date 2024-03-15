Андрій Єрмак провів телефонну розмову із Селсо Аморімом

В подовження діалогу з країнами Глобального Півдня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником Президента Федеративної Республіки Бразилія Селсо Аморімом.

Співрозмовники обговорили підготовку першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Як розповів Андрій Єрмак, Україна активно працює над залученням до участі в установчому саміті якомога ширшого кола країн, які поважають міжнародне право й Статут ООН, принципи суверенітету й територіальної цілісності України.

Він наголосив на важливості участі якомога більшої кількості держав задля напрацювання їхніми лідерами спільного рішення щодо справедливого завершення війни та відновлення сталого миру в Україні.

Андрій Єрмак також поінформував співрозмовника про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури України, зокрема житлового району Одеси, внаслідок чого сьогодні загинуло понад півтора десятки людей. Серед жертв, зокрема, й рятувальники, які прибули для надання допомоги постраждалим від російської атаки.

Крім того, керівник Офісу Президента наголосив на важливості забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі та функціонування «зернового коридору» для глобальної продовольчої стабільності.