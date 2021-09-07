Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею помічника Державного секретаря США в Бюро з питань Європи та Євразії Робін Данніган

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новопризначеною заступницею помічника Державного секретаря США в Бюро з питань Європи та Євразії Робін Данніган.

Андрій Єрмак привітав Робін Данніган з призначенням на посаду й побажав успіхів у її діяльності.

Співрозмовники обмінялися думками щодо підсумків візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, а також стосовно наступних кроків з реалізації досягнутих домовленостей і подальшого посилення стратегічного партнерства між Україною та США. Крім того, ішлося про підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства.

Сторони обговорили подальшу співпрацю в енергетичному секторі. Андрій Єрмак наголосив, що Росія використовує «Північний потік – 2» як зброю.

Під час розмови керівник Офісу Президента і заступниця помічника Держсекретаря Сполучених Штатів торкнулися питання реформи корпоративного управління в Україні. Андрій Єрмак повідомив про намір уряду оголосити найближчими днями конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Керівник Офісу Президента також поінформував про стан переговорного процесу щодо мирного врегулювання на сході України. Сторони обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів.

Робін Данніган подякувала Україні за ефективну співпрацю в питанні евакуації громадян та осіб, що перебували в зоні ризику, з Афганістану. Андрій Єрмак запевнив у готовності до подальшої координації зусиль та співпраці щодо цієї країни.