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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Андерсом Фогом Расмуссеном

25 травня 2023 року - 11:39

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Андерсом Фогом Расмуссеном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, який є співкоординатором Міжнародної експертної групи з розробки рекомендацій щодо безпекових гарантій для України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо результатів саміту «Великої сімки», який відбувся в Японії за участю Президента Володимира Зеленського.

Окремо було зосереджено увагу на питанні надання Україні безпекових гарантій, які діятимуть до набуття нашою державою членства в НАТО. Рекомендації щодо відповідних гарантій Міжнародна експертна група виклала в проекті Київського безпекового договору.

Андрій Єрмак зазначив, що текст цього документа покладено в основу обговорення питання щодо надання гарантій нашій державі.

Сторони домовилися про подальшу координацію спільної роботи з метою отримання Україною безпекових гарантій та зрештою – набуття членства в НАТО.

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