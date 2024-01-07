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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Святого Престолу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

Андрій Єрмак привітав кардинала П’єтро Пароліна з високою державною нагородою України – орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

«Нещодавнє нагородження високою державною нагородою Вашої Еміненції є підтвердженням вашого особистого вагомого внеску в підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – наголосив керівник Офісу Президента.

Сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів українських населених пунктів, які здійснив агресор, зокрема, торік 29 грудня, а також 2 та 8 січня поточного року.

«Росія й далі знищує об’єкти цивільної інфраструктури та оселі українців. Але попри ці виклики ми продовжуємо працювати, продовжуємо боротися. Наш дух дуже міцний, і ми віримо в нашу перемогу», – зазначив він.

Андрій Єрмак і П’єтро Паролін обговорили залученість Ватикану до реалізації гуманітарних аспектів Української формули миру, зокрема ініціативи Bring Kids Back UA щодо повернення незаконно депортованих українських дітей.

Сторони також обговорили підготовку до наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі, та, зокрема, участь у ній представника Ватикану.

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