Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про оперативну ситуацію на фронті, а також про можливі кроки Росії, які вона готує з метою продовження терору проти цивільного населення України.

Сторони обговорили надання нашій державі підтримки для забезпечення проходження зимового періоду.

Окремо керівник Офісу Глави держав висловив подяку США за підтримку започаткованої Президентом України Володимиром Зеленським 26 листопада гуманітарної програми Grain from Ukraine. Андрій Єрмак наголосив, що реалізація цієї ініціативи допоможе країнам Африки та Азії, які опинилися на межі голоду через блокування Росією шляхів експорту українського продовольства.

Він подякував Джейку Саллівану, Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за підтримку України в боротьбі за свободу, справедливість і безпечне майбутнє для всіх країн світу.