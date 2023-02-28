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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

1 березня 2023 року - 09:30

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Співрозмовники підбили підсумки зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Бадейна, яка відбулася минулого тижня в Києві. Також було обговорено ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута на Донеччині, і нещодавні атаки ворожих дронів-камікадзе на об’єкти на території України.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван обмінялися думками щодо української формули миру та спільного прагнення до справедливого миру, яке підтримують країни світу.

Керівник Офісу Президента подякував американській стороні за підтримку на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні», за яку проголосувала 141 країна.

Андрій Єрмак висловив подяку всьому американському народові, Президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом.

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