Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на Донеччині.

Керівник Офісу Президента акцентував на важливості якнайшвидшого надання силам оборони України додаткового озброєння та боєприпасів.

Андрій Єрмак висловив подяку всьому американському народові, Президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом, непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.