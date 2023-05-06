Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

За дорученням Президента України та в межах діалогу, що триває з міжнародними партнерами, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті, підготовку підрозділів сил оборони до звільнення від окупантів українських територій, а також про нагальні потреби українського війська.

Сторони також обговорили формулу миру, ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу Глави держави подякував усій команді Президента США Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу та дружньому американському народові за послідовну всебічну підтримку України в боротьбі з державою-агресором заради збереження свободи, поваги до міжнародного права та відновлення справедливого миру у Європі та світі.