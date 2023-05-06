Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми маємо повернути й повернемо всіх наших людей із російської неволі – звернення Президента України
Ми маємо повернути й повернемо всіх наших людей із російської неволі – звернення Президента України

6 травня 2023 року - 19:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

7 травня 2023 року - 09:31

Ми маємо повернути й повернемо всіх наших людей із російської неволі – звернення Президента України

6 травня 2023 року - 19:35

Володимир Зеленський зустрівся з представниками штату Юта

6 травня 2023 року - 19:21

Президент на урочистостях з нагоди Дня піхоти: Що б не робив наш ворог – українські піхотинці сильніші, наш час – це час для перемоги

6 травня 2023 року - 17:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня піхоти
Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня піхоти

6 травня 2023 року - 17:20

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

7 травня 2023 року - 09:31

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

За дорученням Президента України та в межах діалогу, що триває з міжнародними партнерами, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті, підготовку підрозділів сил оборони до звільнення від окупантів українських територій, а також про нагальні потреби українського війська. 

Сторони також обговорили формулу миру, ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу Глави держави подякував усій команді Президента США Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу та дружньому американському народові за послідовну всебічну підтримку України в боротьбі з державою-агресором заради збереження свободи, поваги до міжнародного права та відновлення справедливого миру у Європі та світі.

Версія для друку