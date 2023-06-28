Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про оперативну обстановку на полі бою.

Окремо керівник Офісу Президента подякував США за черговий пакет оборонної підтримки, який включає техніку та боєприпаси, що необхідні силам оборони України.

Андрій Єрмак також підбив підсумки зустрічі у Копенгагені радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії, під час якої відбулися консультації щодо ключових принципів миру. Учасники зустрічі обговорили деталі Формули миру Президента Володимира Зеленського, яка, на переконання України, має стати основою для досягнення стійкого та справедливого миру в нашій країні. Також було досягнуто згоди щодо продовження консультацій для опрацювання питань проведення Глобального саміту миру.

Керівник Офісу Президента України наголосив, що ця зустріч є чітким сигналом поваги до територіальної цілісності та суверенітету України як одного з важливіших принципів Статуту ООН.

Андрій Єрмак також подякував Президенту Джозефу Байдену, його Адміністрації, обом палатам Конгресу та усьому американському народові за потужну підтримку України.