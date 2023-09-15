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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

15 вересня 2023 року - 21:15

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу із союзниками провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на полі бою та успіхи сил оборони в деокупації українських територій.

Співрозмовники обговорили оборонні потреби України та можливості для посилення української армії.

Керівник Офісу Президента подякував за черговий пакет військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

Сторони також обговорили майбутній візит Президента України Володимира Зеленського до США.

Андрій Єрмак подякував Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку нашої країни в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

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