Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу із союзниками провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на полі бою та успіхи сил оборони в деокупації українських територій.

Співрозмовники обговорили оборонні потреби України та можливості для посилення української армії.

Керівник Офісу Президента подякував за черговий пакет військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

Сторони також обговорили майбутній візит Президента України Володимира Зеленського до США.

Андрій Єрмак подякував Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку нашої країни в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.