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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

5 березня 2024 року - 11:45

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу з союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російському вторгненню.

Керівник Офісу Глави держави акцентував, що кожного дня та ночі українські міста й громади страждають від повітряних атак Росії, тож потреба в посиленні системи ППО України залишається надзвичайно гострою.

Джейк Салліван запевнив співрозмовника, що адміністрація Президента Сполучених Штатів Америки продовжує вести діалог із конгресменами обох партій, щоб якомога швидше досягти згоди Конгресу щодо схвалення фінансування для України.

Андрій Єрмак висловив подяку Джейку Саллівану, команді Президента США Джозефа Байдена, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів та всьому американському народові за постійну увагу та незмінну підтримку України, яка протистоїть російській агресії та бореться за свободу й демократію у Європі.

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