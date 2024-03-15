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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

16 березня 2024 року - 16:26

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

В межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Під час розмови Андрій Єрмак зазначив, що напередодні РФ атакувала Одесу ракетами, спричинивши жертви серед цивільного населення. Він наголосив на систематичному порушенні Росією норм міжнародного права через цілеспрямовані акти військової агресії проти мирних громадян нашої держави.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та нагальні потреби українських захисників.

Глава Офісу Президента відзначив важливість якнайшвидшого схвалення Палатою представників Конгресу США пакету допомоги для України.

Андрій Єрмак подякував Президенту США, його адміністрації, обом палатам Конгресу, обом політичним партіям та всьому американському народу за постійну підтримку України в боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність.

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