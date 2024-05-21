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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

22 травня 2024 року - 15:33

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у межах постійного діалогу провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.
 
Андрій Єрмак детально поінформував про ситуацію на фронті та наголосив на важливості посилення нашої протиповітряної оборони сучасними західними системами.
 
Під час розмови керівник Офісу Глави держави розповів про підготовку України до першого Глобального саміту миру та важливість участі в ньому країн з усіх континентів. Також сторони обговорили саміт НАТО у Вашингтоні. Окремо приділили увагу угоді про гарантії безпеки між Україною та США, робота над якою наближається до завершення.
 
Андрій Єрмак подякував Джейку Саллівану, Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народові за підтримку України в боротьбі з повномасштабною російською агресією, а також за оборонний пакет, який уже працює на полі бою.

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