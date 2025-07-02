Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом.

Сторони обговорили підсумки візиту української делегації до Вашингтона на початку червня та зустріч із головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Центральна тема розмови – питання оборонної підтримки України з боку Сполучених Штатів і потреби української армії, зокрема у світлі останніх повідомлень про можливі зміни в обсягах військової допомоги.

Керівник Офісу Президента акцентував на критичній важливості систем протиповітряної оборони для захисту України, особливо з огляду на посилення російських обстрілів.

«Росія продовжує ескалацію агресії, особливо в небі. У таких умовах системи ППО є життєво необхідними для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Президент України неодноразово наголошував, що ми готові закупити додаткові системи протиповітряної оборони у США для посилення нашого захисту», – зазначив Андрій Єрмак.

Співрозмовники обговорили підсумки нещодавнього саміту НАТО в Гаазі та результати зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа. Андрій Єрмак відзначив спільність позицій глав держав щодо необхідності захисту життів цивільних громадян в умовах російської агресії.

Окрема увага – ситуації на Близькому Сході, зокрема особистим миротворчим зусиллям Президента Трампа та внеску Америки у врегулювання небезпечної ситуації з Іраном. Керівник Офісу Президента відзначив, що принцип «мир через силу» Дональда Трампа демонструє ефективність і може бути застосований і до досягнення миру в Україні.

Андрій Єрмак і Браян Маст також торкнулися поточного стану переговорного процесу з російською стороною. Очільник Офісу Глави держави зазначив, що відчутного прогресу в переговорах наразі не спостерігається. Росія продовжує затягувати процес.

Було наголошено на значному збільшенні оборонних бюджетів практично всіх країн, особливо європейських, що свідчить про зростання усвідомлення безпекових загроз.

Браян Маст підтвердив незмінність підтримки України з боку Конгресу США та готовність продовжувати співпрацю у сфері оборонної допомоги.

За підсумками розмови сторони погодилися підтримувати постійний діалог і тісну координацію з питань оборонної допомоги Україні та законодавчих ініціатив, спрямованих на зміцнення безпеки й стабільності.