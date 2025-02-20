Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Майклом Волцом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом.

Співрозмовники обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.

У цьому контексті Андрій Єрмак відзначив важливість візиту спецпредставника Президента США з питань України та Росії Кіта Келлога до України.

Очільник Офісу Глави держави наголосив на важливості збереження двосторонньої співпраці та підтримання високого рівня взаємовідносин між Україною та Сполученими Штатами і висловив вдячність за підтримку, яку американський народ надає Україні в цей важливий період.