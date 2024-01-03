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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Мексики

3 січня 2024 року - 18:25

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Мексики Алісією Барсеною.

Очільник Офісу Глави держави високо оцінив підтримку Мексикою суверенітету й територіальної цілісності України та окремо подякував за відновлення роботи Посольства Мексики в Києві.

«Ці кроки відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах країн», – наголосив Андрій Єрмак.

Співрозмовники обговорили підготовку до наступної зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики лідерів держав, яка буде присвячена реалізації пунктів Української формули миру та відбудеться в січні у Швейцарії. Керівник Офісу Президента запросив представників Мексики взяти участь у цій зустрічі, а також у Глобальному саміті миру. 

Окрему увагу під час розмови приділили шляхам активізації відносин України та Латинської Америки.

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