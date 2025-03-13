Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радницею Прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен.

Андрій Єрмак подякував Канаді за послідовну підтримку України в боротьбі з російською агресією. Він окремо відзначив вагомий внесок у військову та гуманітарну допомогу, а також у підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Ключові теми розмови – ситуація на полі бою, актуальні військові та гуманітарні потреби України.

Андрій Єрмак і Наталі Друен приділили окрему увагу підготовці до телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським і лідером Ліберальної партії Канади – майбутнім Прем’єр-міністром Марком Карні.

Сторони також домовилися координувати зусилля у взаємодії з країнами G7, де зараз головує Канада. Зокрема, ішлося про важливість спільної роботи над ключовими ініціативами для зміцнення глобальної підтримки України й надання безпекових гарантій.

Наталі Друен відзначила результати домовленостей, досягнутих між Україною та США в Джидді, і наголосила на важливості подальших зусиль щодо залучення широкої міжнародної коаліції до підтримки ініціатив, спрямованих на встановлення справедливого й тривалого миру.

Співрозмовники підтвердили готовність до продовження співпраці та активного залучення Канади до ініціатив, які сприятимуть довгостроковій стабільності та безпеці України.