Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радниками Президента США, Прем’єр-міністра Великої Британії та Президента Франції

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу та дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про ситуацію на передовій, а також про посилення обстрілів Росією українських міст та об’єктів критичної інфраструктури із застосуванням ракет та іранських дронів-камікадзе.

У цьому контексті наголошено на нагальній потребі у невідкладному отриманні від держав-партнерів достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, щоб мати змогу ефективно протидіяти російському ракетному терору. Було висловлено думку, що розбудова ефективної системи ППО в Україні має стати одним з елементів гарантій безпеки.

Співрозмовники окремо обговорили блок питань, пов’язаних із виробленням гарантій безпеки для України, у розвиток позиційного документа, що його підготувала Міжнародна експертна група Єрмака-Расмуссена.

Під час переговорів відбувся ґрунтовний обмін думками щодо останніх провокативних заяв російської сторони про нібито наміри України застосувати «брудну бомбу». Було наголошено на абсолютній безпідставності таких звинувачень, а також на тому, що вони є частиною кампанії з дезінформації, яку проводить путінська Росія проти нашої держави.

Керівник Офісу Президента України розповів про заходи з реагування на такі закиди Кремля. Представників США, Великої Британії та Франції було поінформовано про готовність прийняти делегацію експертів МАГАТЕ, які зможуть пересвідчитись у безпідставності російських звинувачень. Співрозмовники високо відзначили зусилля України щодо залучення Агентства до розв’язання цієї ситуації.

Учасники переговорів погодилися з думкою про те, що демократичний світ має зробити все можливе, щоб не допустити використання Росією ядерної зброї або «брудної бомби» проти нашої держави.