Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера Німеччини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера з питань зовнішньої політики – директором департаменту зовнішньої політики, безпеки та розвитку відомства Федерального канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером.

Сторони обговорили безпекову та економічну підтримку нашої держави, а також формування системи гарантій безпеки для України.

Висловивши подяку ФРН за допомогу Україні в умовах повномасштабної агресії Росії, Андрій Єрмак наголосив на необхідності прискореного отримання нашою державою сучасного озброєння.

Співрозмовники також обговорили питання подальшої макрофінансової підтримки України з боку Німеччини та ЄС.

Окремо керівник Офісу Президента зупинився на питанні посилення санкційного тиску на Росію.

Андрій Єрмак також висловив сподівання на високий рівень участі німецької сторони в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.