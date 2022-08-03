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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера Німеччини

4 серпня 2022 року - 21:45

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера з питань зовнішньої політики – директором департаменту зовнішньої політики, безпеки та розвитку відомства Федерального канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером.

Сторони обговорили безпекову та економічну підтримку нашої держави, а також формування системи гарантій безпеки для України.

Висловивши подяку ФРН за допомогу Україні в умовах повномасштабної агресії Росії, Андрій Єрмак наголосив на необхідності прискореного отримання нашою державою сучасного озброєння.

Співрозмовники також обговорили питання подальшої макрофінансової підтримки України з боку Німеччини та ЄС.

Окремо керівник Офісу Президента зупинився на питанні посилення санкційного тиску на Росію.

Андрій Єрмак також висловив сподівання на високий рівень участі німецької сторони в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.

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