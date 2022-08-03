Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера Німеччини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера з питань зовнішньої політики – директором департаменту зовнішньої політики, безпеки та розвитку відомства Федерального канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером.
Сторони обговорили безпекову та економічну підтримку нашої держави, а також формування системи гарантій безпеки для України.
Висловивши подяку ФРН за допомогу Україні в умовах повномасштабної агресії Росії, Андрій Єрмак наголосив на необхідності прискореного отримання нашою державою сучасного озброєння.
Співрозмовники також обговорили питання подальшої макрофінансової підтримки України з боку Німеччини та ЄС.
Окремо керівник Офісу Президента зупинився на питанні посилення санкційного тиску на Росію.
Андрій Єрмак також висловив сподівання на високий рівень участі німецької сторони в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.