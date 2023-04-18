Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки

За підсумками переговорів Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та з метою виконання відповідного доручення Глави держави керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником голови британського уряду з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті й важливість постачання Україні необхідної зброї для успішного звільнення окупованих російськими військами територій.

Андрій Єрмак і Тімоті Барроу також зосередили увагу на підготовці до цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі, відзначивши необхідність отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до вступу в Альянс.

Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо подальших кроків із реалізації української формули миру. Керівник Офісу Президента подякував Тімоті Барроу за готовність Великої Британії брати активну участь у цьому процесі.